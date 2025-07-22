İzmir Urla'da Büyük Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın hızla yayılıyor. Yangına havadan 1 uçak ve 4 helikopterle müdahale yapılırken, karadan 40 arazöz ve 4 dozer ile çalışmalar sürüyor. Yangın, kilometrelerce uzaktan görülebiliyor.
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangın yayılarak devam ederken, alevler gökyüzünü aydınlattı. Yangına 1 uçak ve 4 helikopter ile havadan yapılan müdahale havanın kararmasıyla sonlandırıldı. Yüksek kesimlerden yayılarak devam eden yangına şu anda 40 arazöz ve 4 dozer ile orman ve itfaiye ekipleri karadan müdahalelerini sürdürüyor. Kilometrelerce uzaktan görülürken yangın, dronla havadan görüntülendi. Söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Haber- Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Gökhan KILIÇ/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel