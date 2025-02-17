İzmir Urla Açıklarında 28 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Urla açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottan 28 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi.
Ekipler, lastik bot içerisindeki 2'si çocuk 28 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel