İzmir Tire'de de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Haberler

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İzmir Tire'de de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

ANKA - Güncel
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İzmir Tire'de de Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir Urla’nın ilçesindeki orman yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlanmasının ardından bu kez de Tire ilçesinde bir yangın başladı. Tire'nin kırsal Yeğenli Mahallesi yakınlarında, ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

İzmir Urla'nın ilçesindeki orman yangının kontrol altına alınıp soğutma çalışmalarına başlanmasının ardından bu kez de Tire ilçesinde bir yangın başladı. Tire'nin kırsal Yeğenli Mahallesi yakınlarında, ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Bu akşam saat 18.20 sıralarında, Tire'nin kırsal Yeğenli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekiplerini harekete geçirdi. Yangına 2 söndürme uçağı, 2 helikopter ve 8 arazözün yanı sıra çok sayıda iş makinesi ve yer ekibi ile müdahale edilmeye başlandı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevlere müdahale aralıksız sürdü. Yangın, 2 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

ANKA / Güncel

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