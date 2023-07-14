İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Odası 15 Temmuz'u kutladı

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Kestelli ve Özgener, demokrasiye olan inançlarını vurgulayarak, şehitleri rahmetle anıp, gelecek nesillere güçlü bir ülke bırakma gayesinin devam edeceğini belirtti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Kestelli, açıklamasında, Türk milletinin 15 Temmuz 2016 gecesi, tarihinin en büyük zorluklarından biri ile sınandığını belirtti.

FETÖ kaynaklı hain darbe girişimine karşı, milletin tüm dünyaya ders olacak şekilde demokrasiye olan inancını ortaya koyduğunu vurgulayan Kestelli, şunları kaydetti:

"Bu ülke, milleti, tüm kurum ve kuruluşları ile her fırsatta demokrasimizi savunmaya, onun daha güçlü ve kalıcı olması adına aralıksız çalışmaya, gelecek nesillere refah içinde, huzurlu, güçlü bir ülke bırakma gayesiyle devam edecektir. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nümüzü kutluyor, canını siper eden vatandaşlarımız başta olmak üzere ülkemizin bağımsızlığı için mücadele eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum."

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de ülkenin en vazgeçilmez unsurlarından biri olan demokrasiye gerçekleştirilen darbe girişiminin 7'nci yılında, bu mücadelede canı pahasına vatanını savunan tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Milletin böyle karanlık günleri bir daha yaşamamasını temenni eden Özgener, şunları söyledi:

"15 Temmuz 2016 günü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen vatandaşlarımız eşi benzeri az görülecek bir mücadeleye imza attı. Dünyaya örnek olan, 7'den 70'e tüm vatandaşların, devletimizin tüm kurumlarının tek yürek olduğu bu mücadeleden aldığımız dersler bugünümüze ve yarınımıza ışık tutmaya devam ediyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladığımız bu anlamlı günde, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği laik Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileriye taşımak için, gençlerimizi akıl ve bilimin ışığında, nitelikli ve sağduyulu yetiştirmemiz gerektiğini belirtir, milletimizin böyle karanlık günleri bir daha yaşamamasını temenni ederim."