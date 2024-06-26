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İzmir Ticaret Borsası Başkanı: Vergi düzenlemesi adil olmalı

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İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, vergi düzenlemesi paketinin herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir sistemin önemi göz önüne alınarak hazırlanması gerektiğine inandığını belirtti. İTB haziran ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, vergi düzenlemesi paketinin herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir sistemin önemi göz önüne alınarak hazırlanması gerektiğine inandığını belirtti.

İTB haziran ayı olağan meclis toplantısı, İzmir Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Kestelli, yüksek enflasyon, refah kaybının kronikleşmesi, kurlardaki reel denge sorunu ve kamu maliyesindeki çifte açık meselesi gibi sorunların yakıcı şekilde devam ettiğini söyledi.

Kestelli, büyük bedel ödeyerek inşa etmeye çalıştıkları yeni istikrar döneminin adeta pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve atılacak adımlarda aranan konsensüsün tarihin çok az kısmında bu kadar önemli ve kritik olduğunu ifade etti.

İyi bir vergi sisteminin ekonomik etkinliği bozmaması, basit, esnek, şeffaf ve adil olması gerektiğini dile getiren Kestelli, bu özellikleri bütünlüklü olarak taşıyan iyi bir vergi sistemine sahip olunmadığını kaydetti.

Kestelli, "Herkesin ödeme gücüne göre adil vergi payını ödediği bir vergi sistemi kurmadığımız sürece gelişmişlik yolunda hep eksik kalmış oluruz. Hazırlanmakta olan vergi düzenlemesi paketine de bu anlayış ile bakılması gerektiğine inanıyor, ülkemiz için çok büyük önem taşıyan bu konuda tüm kesimler ile istişarenin önemini vurgulamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Ülke olarak orman varlığı açısından çok parlak bir noktada olunmadığının altını çizen Kestelli, tüm vatandaşları yaz ayları boyunca çok daha dikkatli olmaya davet ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

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