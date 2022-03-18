İzmir Tersanesi'ndeki römorkör kazasına ilişkin davada karar

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - İzmir'de 8 sene önce TCG Değirmendere gemisinin bakım için getirildiği İzmir Tersanesi'nde, havuzdan çıkarılması sırasında yan yatması ve batması sonucu 10 personelin hayatını kaybetmesine ilişkin davada 6 sanık 11 yıl 8'er ay, 4 sanık ise 6 yıl 8'er ay hapisle cezalandırıldı.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya aralarında kaza sırasında görevli olan subay, astsubay ve sivil mühendislerin de bulunduğu tutuksuz sanıklarla taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Sanıkların cezalandırılmasını istediklerini belirten müştekilerden Neşe Arı Esas, "Çocuğum geri gelmez ancak suçluların da cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık Ö.U, talimatlar doğrultusunda işlem yaptığını, bu talimatların kaza sonrası değiştiğini savunarak olayda bir kusuru olmadığını ve beraatini istediğini söyledi.

Tutuksuz sanık Ü.Y'nin avukatı, müvekkilinin kusurunun olmadığının bilirkişi raporları ile ortaya çıktığını savunarak müvekkilinin beraatini talep etti.

Tutuksuz sanık R.K. de son bilirkişi raporunda kendisine bir kusur yüklenmediğini iddia ederek beraat istedi. Diğer sanıklar da olayda kusurlarının olmadığını savunarak beraat taleplerini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, 6 sanığın "birden fazla kişinin taksirle ölümlerine neden oldukları" gerekçesiyle 11 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılmasına ve 3 yıl süreyle görevden uzaklaştırılmalarına karar verdi.

Heyet, 4 kişinin de olayda tali kusurları oldukları gerekçesiyle 6 yıl 8'er ay hapsine ve 1 yıl 6'şar ay süreyle görevden uzaklaştırılmalarına hükmetti.

Şehit sayısının fazlalığı ve sanıkların müştekilerin zararlarını karşılamamış olmaları nedeniyle hapis cezalarının adli para cezasına çevrilmesine yer olmadığına da karar verildi.

Heyet, 7 kişinin de beraatine karar verdi.

"Adalet 8 yıl 3 ay sonra yetişti"

Kazada ölen işçilerin ailesinin avukatı Erol Özcan, AA muhabirine, sanıklar hakkında askeri mahkemede açılan davanın bu mahkemelerin kapatılması sonrası Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildiğini, bunun davanın sonuçlanmasını geciktirdiğini belirterek, "Ölüm, 5-10 dakikada geldi ama adalet 8 yıl 3 ay sonra yetişti." dedi.

Olay

Karşıyaka ilçesi Alaybey semtinde bulunan İzmir Tersanesi'ne 23 Aralık 2013'te bakım ve onarım için getirilen TCG Değirmendere gemisinin havuzdan çıkarılması sırasında yan yatmış ve batmış, kazada ikisi işçi 8'i asker 10 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı.

Kazada ihmali bulunduğu iddiasıyla tutuklanan gemi inşa mühendisi ve havuzlama sorumlusu Ö.U, daha sonra tahliye edilmişti.