Üye Girişi
Haberler

İzmir Selçuklu FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e Destek

Güncelleme:
Abone Ol

Çaykur Rizespor maçının bitiminde ev sahibi ekibin başkanının yumruklu saldırısına uğrayan İzmir Selçuklu FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e hemşehrilerinden destek geldi. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, saldırıyı kınadıklarını ve adaletin yerini bulmasını istediklerini belirtti.

Çaykur Rize spor maçının bitiminde ev sahibi ekibin başkanının yumruklu saldırısına uğrayıp yaralanan İzmir Selçuklu FIFA Hakemi Halil Umut Meler'e hemşehrilerinden destek geldi. Doğma büyüme Selçuklu olan Umut Meler'in hem arkadaşı, hem de komşusu olan Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, saldırıyı kınadıklarını söyledi. Çok büyük üzüntü yaşadıklarını ve hemşehrilerini yalnız bırakmayacaklarını belirten Başkan Sengel, Efes Selçuk halkının evladı, aynı zamanda kardeşimiz Halil Umut Meler'e, Türkiye'nin uluslararası anlamda da çok kıymetli hakemine saldırı gerçekleşti. Çok üzgünüz. Ülkemizin itibarına, her şeyden önce spor ahlaktır diye yetişmiş bir nesle bir saldırı oldu dedi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olmakla birlikte ne yazık ki spor gibi barış içinde, kardeşlik duygularıyla yapılması gereken bir olayda bunun gerçekleşiyor olması üzücü diyen Sengel, Ne yazık ki Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2022 yılında Fair-Play ödülü verdiği bir yönetici tarafından böyle bir saldırıyla karşılaşmak vandalizmin esas göstergesinden bir tanesi. Ailesine, Efes Selçuk'a ve tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyoruz. Hakemimiz kamu görevini yapıyordu. FIFA kokartlı bir hakemden bahsediyoruz. Cezai müeyyidesinin çok ciddi olması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Tek istediğimiz adalet tecelli olsun, kanun tanımazlara karşılık kanun işlesin ve adalet yerini bulsun diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN GURURU

Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, UEFA Şampiyonlar Ligi ve milli maçlarda düdük çalan Halil Umut Meler'i, İlham veren kentin ilham veren çocuğu olarak gördüklerini belirterek, Yaptığı işte bizi gururlandıran, sadece Efes Selçuk anlamında değil, uluslararası müsabakalarda Türkiye'nin gururu olan bir isim. Tüm Türkiye için kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Sporun gelmiş olduğu bu nokta, sadece sporda değil sokakta, adliyede, okullardaki şiddet olayları bizi üzüyor. Çok kıymetli bir hakemimiz de bununla karşı karşıya kaldı ifadelerini kullandı.

O YUMRUK HEPİMİZE ATILDI

Halil Umut Meler'in tüm ilçede sevilen bir isim olduğunu vurgulayan Selçuk esnaflarından Mehmet Ali Okumuş, Bir spor taraftarı olarak böyle bir saldırıyı esefle kınıyoruz. Bu çocuk bizim öz evladımız ve normal bir insan da değil, ülkemizi Avrupa'da dünyada temsil eden bir insan. Ay-yıldızlı armayı taşıyor. O yumruk hepimize atıldı. O adamın Ankaragücü başkanlığından istifa etmesi lazım. Ligler bu yüzden ertelendi ama bunu da ben tasvip etmiyorum. Bir kişinin yaptığını spor kamuoyuna mal etmek çok doğru değil ama hakemlerimiz çok haklı, burada hakemlerimizin hepsine atılan bir yumruk var. Hakem hata yapabilir, her insan hata yapabilir. İnsan hata yapar ama böyle bir şey olmaz. Yumrukla olmaz, bunun cezası vardır. Esefle kınıyoruz dedi.

Ümran Okumuş ise, Çok sevdiğimiz, oğlumuz gibi gördüğümüz, Selçuk'ta da çok sevilen bir insan. Çok üzgünüz. Sporda böyle şeylerin olmasını tasvip etmiyorum. Sporda böyle şeylere yer yok şeklinde görüş bildirdi.

BABA MELER'DEN TEŞEKKÜR

Halil Umut Meler'in Selçuk'ta yaşayan babası Bülent Meler, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bülent Meler, Başta Selçuklu hemşehrilerimiz olmak üzere oğluma ve ailemize sahip çıkan tüm devlet yetkililerine ve spor camiasına şükranlarımızı sunuyoruz mesajını yayınladı. Eşi 10 gün önce doğum yapan tecrübeli hakemin ailesi ise görüş bildirmedi. Selçuk Belediyesi, Halil Umut Meler'e destek olmak için ilçede İstasyon Meydanı'nda basın açıklaması da yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halil Umut Meler Selçuklu Selçuk Umut Şiddet Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı? Kuruluş Osman YENİ BÖLÜM (140. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title