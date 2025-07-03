İzmir Selçuk'ta Ziraat Alanında Yangın

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Selçuk ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri gönderildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisinde zeytin ve incir ağaçları ile üzüm bağının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: AA / Ali Rıza Çelebi - Güncel
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