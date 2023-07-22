Üye Girişi
Haberler

İzmir Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncel Haberler

İzmir Selçuk'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Selçuk'ta yapılan uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyonda çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğünce narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde, Selçuk ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. Operasyonla 8 şüpheliye işlem yapılırken, 4 şüpheli tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. Operasyonda çeşitli tür ve miktarda satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Selçuk İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title