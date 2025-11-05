İzmir Selçuk'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

İzmir'in Selçuk ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik uygulama yaptı.

Bir otomobilde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, esrar, uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 6 fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.