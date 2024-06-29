İzmir Selçuk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor.
İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.
Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.
Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.