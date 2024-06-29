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İzmir Selçuk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

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İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle evler, oteller ve barınak boşaltıldı. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

Evler, oteller ve barınak boşaltıldı

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler ile Pamucak bölgesindeki bir otel tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Buradaki hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

"Yangının enerjisi düşmüş durumda"

İzmir Valisi Süleyman Elban, Selçuk'ta yangın kriz merkezinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kentte sabahtan itibaren irili ufaklı 17 yangın çıktığını, bunun 5'inin küçük, 12'sinin ise büyük olduğunu söyledi.

Yangınların 2'si dışında diğerlerinin kontrol altına alındığını belirten Elban, "Menderes'te 2 farklı yangınımız vardı, birisi Şaşal bölgesinde birisi de Çamönü köyünde. Şaşal bölgesindeki de kontrol altına alındı. Çamönü köyündeki yangınımız henüz kontrol altına alınmamakla birlikte yangının şiddetinde ciddi bir azalma var." bilgisini verdi.

Selçuk'un Pamucak mevkisindeki yangının saat 17.12 itibarıyla başladığını ve 8 dakika sonra hava araçlarının yangına hızla müdahale ettiğini vurgulayan Elban, şöyle devam etti:

"Pamucak ve Menderes'te Allah'a şükür can kaybımız ya da yaralımız bulunmuyor. Menderes'te yerleşim yeri dışında bulunan evde birer oda ya da bir eklenti bölümünde hafif bir yangın oldu. Orman dışında büyük bir zararımız olmadı. Burada da yine çok şükür yerleşim yerlerine ciddi bir tehdit gözükmüyor. Yangın biliyorsunuz Selçuk-Kuşadası sınırında başladı. Daha sonra yangın Kuşadası tarafına sirayet etti. Ancak biraz önce bölge müdürümüz ve diğer ekiple havadan yangını takip ettik. Özellikle Kuşadası ve diğer bölgelerde yangının enerjisi düşmüş durumda. Kontrol altına alınmadı ancak başladığı saatlerdeki yoğun bir yangın şiddeti de yok."

Selçuk'taki yangının küçük bir tarlanın olduğu bölgeden çıktığını hatırlatan Vali Elban, şu an için bir gözaltı olmadığını ancak jandarmanın konuyu detaylıca araştırdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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