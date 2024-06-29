İzmir Selçuk'ta Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

İzmir'in Selçuk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Selçuk-Kuşadası kara yolu Pamucak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 18 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 5 dozer sevk edildi.

Yangının saat 17.12'de çıktığı ve ilk müdahalenin 17.20'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Yangın nedeniyle Arvalya mevkisinde, Selçuk-Kuşadası kara yolu araç trafiğine kapatıldı. Müdahale sonrası, ulaşım kontrollü sağlanmaya başladı.

Evler, oteller ve barınak boşaltıldı

Rüzgarın da etkisiyle Kuşadası yönüne ilerleyen yangın nedeniyle, Bayraklıdede Mahallesi'nde bulunan 2 otel ve evler tahliye edildi. Burada konaklayanların, çevredeki diğer otellere yönlendirildiği öğrenildi.

Ayrıca Selçuk Belediyesine ait hayvan barınağı boşaltıldı. Hayvanlar, İzmir Büyükşehir Belediyesinin barınaklarına gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.