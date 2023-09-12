"İzmir Şehir Kartı" Kamuoyuna Tanıtıldı... Başkan Soyer: "Artık Sağ Elin Verdiğini Sol El Görmeyecek"

KERİM UĞUR

İzmirlilerin birçok hizmette kullanabileceği İzmir Şehir Kartı projesinin tanıtımı yapıldı. Tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, " Türkiye'de bir ilke imza atıyoruz. Artık sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. İsteyen herkes cüzi bir miktar ödeyerek karta sahip olabilecek" dedi.

İzmirlilerin başta belediye hizmetleri olmak üzere tüm harcamalarında ve bankacılık işlemleri ile dünyanın her yerinde alışveriş işlemlerinde kullanılabilecek İzmir Şehir Kartı'nın tanıtım toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğinde Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda ve birliklerin başkanları katıldı.

'YEPYENİ BİR AÇILIM DAHA GETİRDİK'

"Şimdi İzmir zamanı" sözleriyle açıklamalarına başlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Büyükşehir Belediyemizin şirketi İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş, İZTEK tarafından hayata geçirilen İzmir Şehir Kartı'nın tanıtımı için sizlerle buluşmanın mutluluğu içindeyim. Her gün yaklaşık iki milyon vatandaşımızı işine, sevdiğine ve yuvasına kavuşturan İzmirim Kart'ı geliştirmek adına bugüne kadar pek çok yenilik yaptık. Bir süre önce toplu ulaşım sistemimize banka ve kredi kartlarıyla ödemeyi dahil etmiş, böylece vatandaşlarımızın banka kartıyla toplu ulaşım hizmetimizden faydalanmalarını sağlamıştık. Daha sonra İzmirim Kart'la ilgili yepyeni bir açılım daha getirdik. Ulaşım kartımızı sanal ortama taşıdık. Bugünse vatandaşlarımızı yepyeni bir hizmetle daha buluşturuyoruz: İzmir Şehir Kartı... Bu yeni projemiz yalnızca toplu ulaşımda değil, banka kartlarıyla aynı mantıkla çalışan bir 'mobil cüzdan' olarak da İzmirlilere hizmet verecek. Vatandaşlarımız belediye hizmetleri başta olmak üzere tüm harcamalarını, online alışveriş ve para transferlerini, üstelik de dünyanın her yerinde bu kartla yapabilecek.

Kartın yarattığı imkanlardan İzmir esnafının da kazanabilmesi amacıyla bugün İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve İzmir Ticaret Odası ile protokoller imzalıyoruz" dedi.

'SAĞ ELİN VERDİĞİNİ SOL EL GÖRMÜYOR'

Başkan Soyer, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Türkiye'de ilk kez bir Büyükşehir belediyesi şehrin esnaflarına bu denli önemli bir kaynak sağlıyor. Bunu nasıl yapacağız? Rutin olarak devam ettiğimiz sosyal yardımları, İzmir Şehir Kartı sayesinde kentimizin esnafı ve tüccarı üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Örneğin daha dün yeni eğitim öğretim dönemi başladı. Yaklaşık 20 bin ihtiyaç sahibi öğrencimiz için 10 milyon liraya yakın kırtasiye yardımı sağladık. Bu yardımlar, onlara daha önce gönderdiğimiz İzmir Şehir Kartlarına yüklendi. Karttaki meblağ sadece sistemimize üye olan kırtasiyeci esnafında harcanabilecek. Yani İzmir'in esnafı kazanacak. Öğrencilerimizin yanı sıra düzenli olarak sosyal yardım yaptığımız yaklaşık 80 bin ihtiyaç sahibi haneye gıda, bot, mont gibi pek çok yardım yapıyoruz. Bu yardımlarımız da artık İzmir Şehir Kartı sistemine üye olan esnafımızdan tedarik edilecek. Bütçe planlamamız gereğince 2024 yılı sonuna dek yaklaşık 500 milyon liralık sosyal yardım yapacağız. Bu kaynağın tamamı, şehrimizin esnafı ve tüccarı üzerinden ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. Bu sistem bizim iki ayrı hedefimize hizmet ediyor. Birincisi İzmir esnafının kazancını artırarak ülkemizde yaşanan ekonomik krizin etkilerini bir nebze olsun azaltıyoruz. İkincisi ise vatandaşlarımızın istedikleri ürünlere indirimli olarak erişimini mümkün kılıyoruz. Böylelikle şehrimizin refahını artırıyor ve bu refahın adil paylaşımını sağlıyoruz. Dahası bunu yaparken sağ elin verdiğini sol el görmüyor. Artık eskisi gibi kapılara giden esnaf paketi görmeyeceksiniz. O kartla vatandaşımız alışverişini dilediği yerden dilediği şekilde yapıyor olacak.

'İSTEYEN HERKES CÜZİ BİR ÜCRETLE SAHİP OLABİLECEK'

İzmir Şehir Kartı'nın ekim ayı itibarıyla tüm vatandaşlarımızın kullanımına açılacağını müjdelemek isterim. Arzu eden herkes İZTEK hizmet noktalarından cüzi bir ücretle hizmet sunan İzmir Şehir Kartı'na ulaşabilecek. Gelecek beklenen değil inşa edilendir. Biz bu projeyle yalnızca vatandaşlarımıza yeni bir hizmet getirmekle kalmıyor aynı zamanda İzmir'i geleceğe hazırlıyoruz. Bütün gayemiz İzmir'i değişen dünyanın gelişen teknolojileri ile yüzde yüz uyumlu hale getirmek. Ne mutlu ki belediye şirketimiz İZTEK şehrimizde yepyeni teknolojileri hızla hayata geçiriyor ve İzmirliler'in hizmetine sunuyor."

Konuşmaların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş proje ile ilgili protokol imzaladı. Başkan Soyer, ilk kartları Başkan Ata ve Yönetim Kurulu üyesi Özkardeş'e verdi.