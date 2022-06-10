İzmir Şehir Hastanesi'nin Atıklarını Vidanjörle Kanal Hatlarına Dökenlere Suçüstü - Haberler

Yapımı süren İzmir Şehir Hastanesi'nin şantiyesine ait atık suların vidanjörlerle Bayraklı'nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına döküldüğünü tespit eden İZSU Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıtası eş zamanlı operasyon yaptı. Özel bir işletmenin çalıştırdığı iki ayrı vidanjörün atıklarını aynı anda kanala döktüğü belgelendi. Olay, sorumlular haklarında işlem yapılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi.

Bayraklı'nın bazı bölgelerinden gelen lokal ve kısa süreli koku şikayetleri üzerine inceleme yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri mahalle aralarındaki kanal hatlarına özel sektöre ait vidanjörler tarafından kaçak döküm yapıldığını belirledi. İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinin foseptik sularını Bayraklı'nın ara sokaklarındaki kanal hatlarına kaçak deşarj eden vidanjörlerin sorumluları tespit etti.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Atıkların İZSU'nun izinli döküm noktaları dışında kanal bacalarına dökülmesi yasak olduğundan vidanjörler hakkında tutanak düzenlendi. Bölgede lokal koku sorununa neden olan kaçak deşarj uygulamasını yaptıran firma hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yapılmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne, Trafik Kanunu'na göre işlem yapılmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında da suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

ANKA / Güncel