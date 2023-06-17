İzmir Şehir Hastanesi inşaatında işçiler iş bıraktı

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında Elektromak Mühendislik bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'na (İYİ-SEN) üye işçiler; ödenmeyen ücretler, kötü barınma ve beslenme şartlarını gerekçe göstererek iş bıraktı. İşçiler, talepleri kabul edilene kadar eyleme devam edeceklerini bildirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında Elektromak Mühendislik bünyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası'na (İYİ-SEN) üye işçiler; ödenmeyen ücretler, kötü barınma ve beslenme şartlarını gerekçe göstererek iş bıraktı. İşçiler, talepleri kabul edilene kadar eyleme devam edeceklerini bildirdi.

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki şehir hastanesi inşaatında, Elektromak Mühendislik bünyesinde çalışan İYİ-SEN üyesi işçiler, sendikanın sosyal medya hesabından ödenmeyen ücretler, kötü barınma ve beslenme şartları nedeniyle iş bıraktıklarını açıkladı. İşçilerin yaptığı açıklama şöyle:

"İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde ELEKTROMAK bünyesinde çalışan üyelerimiz ödenmeyen ücretler ve kötü barınma ve beslenme koşullarına karşı iş bırakarak cevap veriyoruz. Taleplerimiz kabul edilene kadar eyleme devam edeceğiz. İnşaat işçisi köle değildir."

İYİ-SEN'in sosyal medya hesabından paylaşılan bir video ile de işçilerin barınma koşullarına tepki gösterildi. Yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi şantiyesinde çalışan üyelerimizin yatakhaneleri tahta kurusu ve haşere dolu. Hiçbir önlem almayan firmaları uyarıyoruz, bizleri köle zihniyetinde çalıştıran patronlar gerekli cevabımızı örgütlü gücümüzle vereceğiz. İnşaat işçisi köle değildir."