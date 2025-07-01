İzmir Seferihisar'da Yangına Havadan ve Karadan Müdahale

İzmir'in Seferihisar ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Düzce Mahallesi Tepecik mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile İzmir itfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Yerleşim alanlarının da bulunduğu bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.