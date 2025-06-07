İzmir Seferihisar'da Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Başlatıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesindeki makilik alanda yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Seferihisar ilçesi Çolak İbrahim Mahallesi'ndeki makilikte saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk etti. Ekiplerce alevlere ilk müdahalenin 13.15'te yapıldığı bildirildi. 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal, 3 dozer ve çok sayıda orman işçisiyle alevlere müdahale devam ediyor.