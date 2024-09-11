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İzmir Seferihisar'da Şiddetli Sağanak Yağış Sonucu İstinat Duvarı Çöktü

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde saat 02.00 sıralarında başlayan ve şiddetini artırarak yağan sağanak ilçede yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Çolak İbrahim Bey Mahallesi 95 Sokak'taki bir inşaatın istinat duvarı su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken binada ikamet edenler, ekipler tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Çolak İbrahim Bey Mahalle Muhtarı Özkan Özdemir, "Yağış gece etkili oldu. Yaptığımız ilk incelemelerde istinat duvarının gece saat 02.00 sularında çöktüğünü düşünüyoruz. Yan binaları şimdilik boşaltmak durumunda kaldık. Yetkililerle istişare içinde çalışacağız. Hepimize geçmiş olsun" dedi.

Hüseyin Emre GÖNÜLLÜ/SEFERİHİSAR (İzmir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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