İzmir Seferihisar'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.