İzmir Seferihisar'da Sazlık Alanında Yangın Çıktı
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
İzmir'in Seferihisar ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Atatürk Mahallesi'ndeki sazlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler 2 uçak, 2 helikopter ve 4 arazöz ile yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Kaynak: AA / Hüseyin Bağış - Güncel