İzmir Seferihisar'da Otluk Alan Yangınına Hava ve Kara Müdahalesi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde otluk alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Çolak İbrahim Bey Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 4 helikopter, 14 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.