İzmir Seferihisar'da Orman Yangını Nedeniyle Atatürk Mahallesi Tahliye Edildi
İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam eden orman yangını nedeniyle Atatürk Mahallesi tahliye edildi. AFAD ve jandarma ekipleri, mahalle sakinlerini güvenli alanlara yönlendirdi.
İzmir'in Seferihisar ilçesindeki orman yangının müdahale sürerken, alevlerin yaklaştığı Atatürk Mahallesi, tedbir amacıyla tahliye edildi. Yangının ilerleyişi nedeniyle bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, anons ve düdüklerle mahalle sakinlerini evlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Vatandaşlar güvenli alanlara yönlendirildi.
Haber-Kamera: Tolga TAHÇI/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel