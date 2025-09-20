İzmir Seferihisar'da 14 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Radarı, karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi ekipleri, 14 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.