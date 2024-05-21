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İzmir Şanlıurfa Federasyonu, taziye yemeği geleneğini kaldırma kararı aldı

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İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı, ölen kişinin ailesine yük olmamak adına İzmir ve çevresinde yaşayan Şanlıurfalılar için taziye yemeği geleneğini kaldırma kararı aldıklarını bildirdi.

İzmir Şanlıurfa Federasyonu Başkanı Ferit Mızraklı, ölen kişinin ailesine yük olmamak adına İzmir ve çevresinde yaşayan Şanlıurfalılar için taziye yemeği geleneğini kaldırma kararı aldıklarını bildirdi.

Mızraklı yaptığı yazılı açıklamada, yakınları vefat eden insanların taziyelerine gelen misafirlerine ikram ettikleri taziye yemeğinin, cenaze sahiplerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Geçmişten gelen uygulamanın acıları paylaşıp hafifletmekten ziyade cenaze sahipleri için neredeyse altından kalkılamaz bir külfet haline geldiğini ifade eden Mızraklı, şunları kaydetti:

"Taziyelerde yemek ikramı bizim geleneğimiz ve kültürümüzdür, bunu inkar edemeyiz. Ancak bu dönemde ciddi anlamda bir maddi külfet getirmektedir. Bu ve buna benzer birçok nedenden dolayı İzmir ve çevresinde yakınını kaybeden insanlarımız için federasyonumuz ve yönetim kurulu olarak bir karar almak zorunda kaldık. Buna göre bölgede taziye yemeklerine İzmir Şanlıurfa Federasyonu olarak son verilmesi kararı aldık. Bu kararın yakınını kaybeden her birey için hayırlı olmasını dileriz. Bu kararın İzmir'de yaşayan Şanlıurfalı hemşerilerimiz tarafından ivedilikle uygulanmasını beklemekteyiz."

Kaynak: AA / Güncel

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