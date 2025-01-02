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İzmir Sahillerinde 163 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İzmir Sahillerinde 163 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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İzmir'in çeşitli ilçelerinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda toplamda 163 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk, Menderes, Çeşme, Seferihisar, Karaburun ve Dikili açıklarında 163 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesinde görevli Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, hareketli lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaburun ilçesinde 27, Dikili ilçesinde ise hareketli lastik botlarda 45 düzensiz göçmen ile Selçuk ilçesinde kara üzerinde 23, Menderes ilçesinde 14 ve Çeşme ilçesinde 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Düzyol - Güncel
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