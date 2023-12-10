İzmir Sağlık Turizminde Öne Çıkıyor

İzmir, sağlık turizminde obezite cerrahisi, diş hastalıkları ve göz hastalıklarının tedavisi için tercih edilen bir şehir haline geldi. İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Cinel, kentte yaklaşık 50 bin turistin tedavi için geldiğini belirterek, İzmir'i termal, ileri yaş, engelli ve wellness turizmi bakımından ön plana çıkarmak istediklerini söyledi.

İZMİR'in sağlık turizminde en çok obezite cerrahisi, diş hastalıkları ve göz hastalıklarının tedavisi için tercih edildiğini dile getiren İzmir Sağlık Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Bülent Cinel, kente yaklaşık 50 bin turistin tedavi için geldiğini belirtip, "İzmir'i termal, ileri yaş, engelli ve özellikle wellness turizmi bakımından ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu alanlarda İzmir'in daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Son yıllarda Türkiye'de sağlık turizmi alanında hızlı bir büyüme yaşarken, bu alandan önemli pay alan illerden biri de İzmir oldu. Bu yıl İzmir'de 50 bin turistin sağlık turizmi kapsamında tedavi edildiğini belirten ve kentin en çok obezite cerrahisi, diş hastalıkları ve göz hastalıklarının tedavileri için tercih edildiğini dile getiren Dr. Cinel, bu sırayı estetik işlemlerinin takip ettiğini söyledi. Dr. Cinel, "İzmir medikal turizminde kendini geliştirmiş durumda. Ancak İzmir'i termal turizm, ileri yaş, engelli turizmi ve özellikle de wellness turizmi bakımından ön plana çıkarmak istiyoruz. Bu alanlarda İzmir'in daha iyi noktalara geleceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'İZMİR'E EN ÇOK İRLANDA VE İNGİLTERE'DEN TALEP VAR'

Sağlık turizmi kapsamında bu yıl en çok İrlanda ve İngiltere'den talebin olduğunu belirten Dr. Cinel, sıralamada Almanya, Suriye ve Azerbaycan'dan gelen turistlerin yer aldığını dile getirdi. İzmir'de 50 bin civarında turistin tedavi edildiğini aktaran Dr. Cinel, "Sağlık turizminin İzmir'e yaklaşık olarak 100 milyon dolar girdi sağladığını öngörüyoruz. Türkiye'ye ise 2023 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 750 bin kişi tedavi için geldi. Yıl sonunda kişi sayısının 1,5 milyonu bulacağı tahmin ediliyor. Dünya genelinde global sağlık turizm girdileri 1 trilyon dolar civarında. Türkiye'de ise bu rakam yaklaşık 10 milyon dolar. Toplam global sağlık turizminden yüzde 1 pay alıyoruz. Bu payı yükseltmek için daha fazla tanıtıma ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra politikamızı daha düzenli hale getirip daha spesifik önlemler almamız gerekiyor. Bakanlıklar arasındaki koordinasyonda bazı eksiklikler var ve bunların giderilmesi için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulacak bir sağlık turizmi yönetim birimi olmalı" açıklamalarında bulundu.

'ONKOLOJİ, KALP VE BEYİN CERRAHİSİ HASTALARINI GETİRMEMİZ GEREKİYOR'

Sağlık turizminin, sektör olarak daha iyi yerde olması gerektiğini vurgulayan Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Dr. Ulvi Ünal ise "İzmir'e gelen yaklaşık 6 milyon turist var. Bu turistlerin sağlık hizmeti almalarını sağlıyoruz. Ancak sağlık turizmi konusunda daha çok yol var. Sağlık turizmi pazarlamasıyla uğraşan paydaşlarımız bu işin biraz kolayına gidiyor. İstatistiklere bakıldığında birinci sırada obezite daha sonra estetik ve göz tedavilerinin sağlık turizminde öne çıktığı görülüyor. Bu döngünün dışına çıkmamız lazım. Türkiye'de büyük hastanelerimiz ve iyi sağlık merkezlerimiz var. Bizim artık onkoloji, kalp ve beyin cerrahisi hastalarını getirmemiz gerekiyor. İzmir'den başka ülkelere artık direkt uçuşlar var. Bu bölgelerden hasta almamız lazım. Bu kapsamda sadece bize değil aynı zamanda hükümete ve Sağlık Bakanlığı'na görev düşüyor. Bizim de dernek ve sivil toplum örgütleri ile bir arada olmamız lazım" diye konuştu.(DHA)