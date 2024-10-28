İzmir Saat Kulesi'nde 'Zamanın Hüneri' Dijital Sanat Gösterisi

İZMİR'deki tarihi Saat Kulesi'nde, İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında, 'Zamanın Hüneri' adlı dijital sanat çalışması, sunuluyor. Bölge halkı ve ziyaretçiler, Saat Kulesi'ndeki rengarenk ışıklı sanat çalışmasını keyifle izliyor.

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Konak ilçesindeki tarihi Saat Kulesi, 'Zamanın Hüneri' adlı dijital sanat çalışmasıyla ışıklandırıldı. Hakan Yılmaz tarafından dizayn edilen ve 3 bölümden oluşan dijital gösteri, akşam saatlerinde, bölgeyi gezmeye gelenler ve yabancı turistler tarafından da keyifle izlendi. Kemeraltı'na gezmeye gelenler, tesadüfen rastladıkları ışıklı gösteriyi beğendiklerini söyledi.

İzmir'de yaşayan Elif Karagöz, Saat Kulesi'ndeki 'Zamanın Hüneri' dijital sanat çalışmasını çok beğendiklerini belirterek, "Çok hoş bir gösteriydi. Tesadüfen gezerken gördük. Keyif aldım" diye konuştu.

Konak Meydanı'na gezmeye gelen Yağız Güler de "Normalde böyle bir şey olduğunu bilmiyorduk. Gayet güzel bir gösteri. Çok beğendim" dedi.