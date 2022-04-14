İzmir polisinin projesi kapsamında 35 öğrenci, Bergama'ya gitti

BERGAMA, İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen "Mutluluk Günleri 2022 Projesi" kapsamında 35 lise öğrencisi için Bergama ilçesine gezi düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Proaktif Polislik uygulamalarından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, lise öğrencilerine yönelik sosyal proje ve faaliyetler hazırlandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokolün ardından proje kapsamında 35 öğrenci Selçuk'un ardından Bergama'daki antik kentlere götürüldü.

Konak Meydanı'nda bir araya gelen öğrencilerden Furkan Keskin, basın mensuplarına, İzmir Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği gezi programı sayede yaşadığı kentte görmediği tarihi alanları ziyaret etme şansı bulacağını söyledi.

Lise öğrencisi Nilüfer Özgür ise geziye katıldığı için heyecanlı olduğunu belirterek, "Salı günü Efes ve Şirince'ye gittik. Burada birçok yeni arkadaşla tanıştım. Projeyi düzenleyen İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederim." dedi.