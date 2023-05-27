İzmir Polisi Uyuşturucu Sevkiyatçılarını Yakaladı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 adreste 10 kilo esrar ve binden fazla sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin uyuşturucu sevkiyatçısı olduğu belirlendi.

Uyuşturucu sevkiyatçıları İzmir polisine yakalandı

2 adreste 10 kilo esrar ve binden fazla sentetik hap yakalandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesindeki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 kilogramın üzerinde skank esrar maddesi ve 2 binin üzerinde sentetik hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin uyuşturucu sevkiyatçısı olduğu belirlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak ilçesinde H.Y. ve Z.Ö. adlı 2 şüphelinin uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekiplerinin yaptığı aramada, 10 kilo 350 gram skank esrar maddesi ve yeşil reçeteye tabi 2 bin 296 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.