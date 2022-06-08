İzmir polisi, öğrencilere Efes'i gezdirdi - Haberler

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İzmir polisi, öğrencilere Efes'i gezdirdi

AA - Şafak Yel - Güncel
İzmir polisi, öğrencilere Efes'i gezdirdi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında öğrenciler için Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında öğrenciler için Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'ne gezi düzenlendi.

Çocuk Şube Müdürlüğü, çocuklarda tarih bilincini oluşturmak amacıyla faaliyet hazırladı.

Proje kapsamındaki geziye 15 ortaokul öğrencisi katıldı. Öğrenciler, Efes Antik Kenti'ni gezerek arkeoloji çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü Selçuk Çocuk Efes Güncel Haberler

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