İzmir polisi, öğrenciler için gezi düzenledi - Haberler

İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen "Mutluluk Günleri 2022 Projesi" kapsamında öğrenciler için Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerine gezi düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün "proaktif polislik" uygulamalarından bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, lise öğrencilerine yönelik sosyal proje ve faaliyetler hazırlandı.

Kura ile belirlenen 35 öğrenci için Selçuk ve Kemalpaşa'daki antik kentlere gezi düzenlendi. Öğrenciler, antik kenti gezip, piknik ve sportif faaliyetlere katıldı.