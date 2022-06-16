İzmir polisi, lise öğrencilerini Çanakkale'ye götürecek
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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İzmir Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenleyecek.
İzmir Emniyet Müdürlüğü, lise öğrencileri için Çanakkale gezisi düzenleyecek.
İl Emniyet Müdürlüğünde, suçu önleme faaliyetleri kapsamında "Genç Adımlar Kampa Projesi" hazırlandı.
Proje kapsamında öğrenciler, Çanakkale'deki şehitlikler ile Assos ve Truva antik kentlerini ziyaret edecek.
Geziye, 14 liseden kura sonucu belirlenecek 37 öğrenci katılacak.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel