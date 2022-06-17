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İzmir polisi 37 öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi

AA - Haydar Toprakçı - Güncel
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İzmir polisi 37 öğrenciyi Çanakkale gezisine gönderdi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Genç Adımlar Kampa Projesi" kapsamında öğrenciler için Çanakkale gezi programı düzenlendi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen "Genç Adımlar Kampa Projesi" kapsamında öğrenciler için Çanakkale gezi programı düzenlendi.

Hazırlanan çalışma kapsamında kent genelinde kurayla belirlenen 14 liseden 37 öğrenci, Konak Saat Kulesi önünde buluştu.

Öğrencilerden Cemil Gül, çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Şehitliği ziyaret etmeyi çok istiyorum." dedi.

Daha öncede gezilere gittiğini ama bu gezinin kendisi için öneminin ayrı olduğunu belirten Berke Cenk Baz ise "Gezinin Çanakkale'ye olması, bu vatanı bize bırakan şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmek beni çok heyecanlandırıyor." diye konuştu.

İlk defa bir geziye katılacağını ifade eden Yusuf Demir de "Çanakkale'ye gideceğim için çok heyecanlıyım. Çanakkale bizim tarihimizde çok önemli bir yere sahip. Şehitliği ziyaret etme fırsatı bulacağım ve dua edeceğim. Projeyi hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Valilik önünde hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler daha sonra otobüsle Çanakkale'ye yola çıktı.

Öğrenciler, program kapsamında Çanakkale Şehitliği'nin yanı sıra Assos ve Truva antik kentlerini de ziyaret edecek.

AA / Haydar Toprakçı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Çanakkale İzmir Güncel Haberler

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