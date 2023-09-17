İZMİR-ÖZGÜR ÖZEL 'İZMİR DAİMA HAYATTAN YANADIR'

Özgür Özel : CHP'yi ayağa kaldırmak için babaevinden helallik almaya geldim (3)

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kongrede yaptığı konuşmada; 'Cumhuriyet Halk Partimiz tıpkı şehrimiz İzmir gibi kurtuluştan kuruluşa uzanan yolculuğumuzun miladı oldu. İşte bu yüzden İzmir ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında çok köklü bir ilişki vardır. Her ikisi de büyük başlangıçların simgesidir. Yüzyıl sonra, bugün bizleri bir araya getiren Cumhuriyet Halk Partisi 38'inci İzmir Olağan İl Kongresi tam da bu nedenle tarihi bir önem taşıyor. İzmir daima hayattan yanadır. Daima özgürlüklerin tarafında olmuştur. Eşitlikçi ruhuyla, kendisiyle ve kendisi gibi olmayanlarla barışık kültürüyle İzmir, otoriter ve popülist siyasal iklimin ülkemizdeki biricik panzehiridir. İzmir'in tarihi aynı zamanda yeniliğin tarihidir. İzmir Anadolu'nun birçok ilkine ev sahipliği yapmıştır" dedi.

'CHP'NİN EKSİKLERİ VE KUSURLARI OLDUĞUNDAN, BİR DEĞİŞİME İHTİYAÇ DUYULDUĞUNDAN ŞÜPHEMİZ YOK'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihinin yeniliğin ve dönüşümün tarihi olduğunu belirten Soyer, 'Bu dönüşüm kişilerin değişmesiyle değil, daima yeni değerlerin üretilmesiyle vücut bulmuştur. Bu parti hiçbir zaman sadece kendini değiştirmek amacıyla yola çıkmamıştır. Değişim her şeyden önce bu ülke için tarif edilir ve partimiz de kendini memleketimizin istikbali için gereken bu büyük değişime göre yeniden konumlandırır. Çünkü bizim için amaç bir şey olmak değil, Türkiye Cumhuriyeti için bir şey yapmaktır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları da harfiyen bu ruhla hareket etmiştir. Dolayısıyla kalıcı bir dönüşüm süreci tarif etmek için geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla bakmak zorundayız. Bu da ancak ortak akıl ve ortak vicdanla olur. Benim aklım senin aklından üstün, benim yolum seninkinden daha doğru diyerek Türkiye'yi arzu ettiğimiz bu hedeflere ulaştıramayız. Tersine, dayanışmayı büyüterek, egoları küçülterek yola devam etmeliyiz. Daha önce de ifade ettiğim gibi, CHP'nin eksikleri ve kusurları olduğundan, bir değişime ihtiyaç duyulduğundan şüphemiz yok. Dünyanın ve ülkenin yaşadığı değişime ayak uydurabilecek bir çıkışa ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

KONGREDE GERGİNLİK YENİDEN TIRMANDI

Kongre, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in konuşmasının ardından devam etti. 598 seçilen delegenin yanı sıra 19 doğal delegeyle birlikte 617 kişinin oy kullanacağı kongrede blok liste önerildi. Kongrede CHP Konak eski ilçe başkanı Aytekin Tunus, adaylık için gerekli olan imzayı toplayamayınca, daha önce adaylığını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplumla İlişkiler Koordinatörü Mehmet Şakir Başak ve Mevcut Başkan Şenol Aslanoğlu aday oldu. Öte yandan kongrede blok liste açık ara oy farkı ile kabul edildi. Blok listenin kabul edilmesinin ardından, çarşaf liste talep eden delegeler nedeniyle kongrede yeniden gerginlik tırmandı. Protokol tarafından yeni bir arbedeye müsaade edilmedi. Divan başkanı CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 'Bakın basın bizi çekiyor. Bir CHP üyesi, basının önünde partisinin tartışılmasını istemez. Bizim büyük bir şölen içerisinde kongremizi yapmamız lazım. Herkes yerine geçsin. Devam ediyoruz. Herkes yerine otursun" uyarısında bulundu.

ADAYLAR KONUŞMA YAPTI

Kongrede oy kullanımından önce adaylar konuşma yaptı. Mevcut İl Başkanı Şenol Aslanoğlu konuşmasında, 'İzmir kuruluşun, kurtuluşun şehridir. İzmir Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon oy vermiş şehirdir. İzmir on yıllardır yerel iktidar olduğumuz yerdir. O yüzden İzmir'den bu heyecanı tüm Türkiye'deki illere vermemiz lazım. Baskılarla, yalan dolan kasetlerle, iftiralarla bizleri yıldıracaklarını sananlar; görüyor musunuz' Dimdik ayaktayız. Bir gün mutlaka yeneceğiz. Göreve geleli 8 ay oldu. 8 ayda 8 kez kendi iş yerime gitmedim. Bir günde 5-6 ilçede çalıştık sizlerle? ifadelerine yer verdi.

'ÖRGÜTÜME, ÖRGÜTÜMÜN VİCDANINA GÜVENİYORUM'

Adaylardan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplumla İlişkiler Koordinatörü Mehmet Şakir Başak ise 'Tam yüz yıllık bir çınarın mirasının üzerinde siyaset yapıyoruz. Buna ne kadar layığız bir bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Ömrümün yarısını, 25 yılımı CHP'de doldurdum. Tabii ki insanların eksikleri olur, yanlışları olur ancak ilkesel hatayı siyaset affetmez. Bana dediler ki 'Neye güveniyorsun aday oluyorsun". Dedim ki 'Örgütüme, örgütümün vicdanına güveniyorum'. Bu sese, bu çığlığa alışkın değilsiniz biliyorum. Bu sizin kalbinizdeki, yürekteki ses. İlk defa il başkanı adayı oldum. Bundan önce hiç olmadım, gereksinim duymadım. Herkes örgütün heyecanına, sokakların umuduna bir baksın. Var mı, yok mu' Aynı şeyleri tekrar edip farklı sonuçları beklemek affedersiniz ahmakların işidir" dedi.

MEVCUT İL BAŞKANI ŞENOL ASLANOĞLU YENİDEN İL BAŞKANI SEÇİLDİ

Adayların konuşmasının ardından seçime geçildi. Oyların sayımı tamamlandıktan sonra CHP'nin yeni il başkanı 412 oyla Şenol Aslanoğlu oldu. Rakibi Şakir Başak ise 138 oyda kaldı. Aslanoğlu seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada '2 gündür bir demokrasi şöleni yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisinin hiçbir kongresinin kaybedeni olmaz. Her zamanki gibi kongreden CHP güçlenerek çıkmıştı, kardeşlikle çıkmıştır. Yarından tezi yok, el ele omuz omuza sahalarda olacağız" dedi.(DHA)