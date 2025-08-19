İzmir Otogarı'nda uyuşturucu operasyonu: 11 gram esrar ele geçirildi

İzmir Otogarı'nda yapılan denetimlerde, şampuan kutularına gizlenmiş 11 gram esrar bulundu ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde denetim yaptı. Terminalin emanet bölümünde narkotik köpeği 'Erez' ile arama yapıldı. Arama sonucunda şampuan kutusuna gizlenmiş halde 11 gram esrar ele geçirildi. Koliyi teslim almaya gelen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
