İzmir Otogarı'nda Bayram Yoğunluğu

İzmir'de, Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler, otogarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri veya tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketliliğe neden oldu.

Tatil öncesi son iş günü olan 23 Haziran Cuma ve hafta sonu için bilet talebinin artması üzerine otobüs firmaları, ek seferler koydu.

Bir firmada otobüs şoförü olarak çalışan Hüseyin Demirkıran, AA muhabirine, son yılların en yoğun bayram tatilini geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Henüz tatil olmadan otobüslerin dolması üzerine ek seferlerin konulmaya başladığını belirten Demirkıran, "Ek seferlerden dolayı otogarlar kalabalık. Yolcularımızı hayırlısıyla sevdiklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Eskiye göre yoğunluk fazla, tatil bölgelerine doğru yoğunluk daha da fazla." diye konuştu.

Yolculardan Cevdet Akın ise bayram tatilini Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki evinde geçirmeyi planladığını, terminalde beklemediği bir kalabalıkla karşılaştığını ifade ederek, "Uzun zamandır çok dışarıya çıkmıyorum ama bu yoğunluğu görünce şaşırdım." diye konuştu.

Öte yandan, polis ve jandarma trafik ekipleri, bayram tatili öncesi, şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimleri artırdı.