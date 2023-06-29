İzmir Otobüs Terminali'nde 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan bir operasyonda yabancı uyruklu bir şüphelinin valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.