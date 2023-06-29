İzmir Otobüs Terminali'nde 2 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan bir operasyonda yabancı uyruklu bir şüphelinin valizinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
İZMİR'de Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yabancı uyruklu bir şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir şüphelide uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yabancı uyruklu U.A'nın valizinde yapılan aramada 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan U.A, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel