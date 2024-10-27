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İzmir Open Sea: 43 Irregular Migrants Rescued

İzmir Open Sea: 43 Irregular Migrants Rescued
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Seferihisar ve Dikili açıklarında toplam 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik tarafından başarıyla kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botların motor arızası nedeniyle yardım talep ettiği belirtildi.

İzmir'in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından lastik bottaki 16'sı çocuk 43 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Dikili açıklarında da bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i çocuk 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel

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