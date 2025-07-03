İzmir Ödemiş'te Orman Yangınına Müdahale Sürüyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dün İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tosunlar Mahallesi Manastır mevkisinde başlayan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangını kontrol altına alma çalışmaları gece de devam etti.

Havanın aydınlanmasıyla hava unsurları da alevlerle mücadeleye destek verdi.

Çalışmalar, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal aracı ve 4 dozer ile yürütülüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel
MHP'li ismin başkanlık ettiği beldenin ismi 'Bahçeli' olarak değiştirildi

Başkanlık ettiği beldenin ismi "Bahçeli" olarak değiştirildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.