İzmir Ödemiş'te Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucunda Tuncel E. ve Emin Y. yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ümit K'nin (35) kullandığı 35 CJD 601 plakalı motosiklet, Ovacık Mahallesi'nde Tuncel E. (50) idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü Tuncel E. ile diğer motosikletteki yolcu Emin Y. (33) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel
