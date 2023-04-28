İzmir Narlıdere'deki Lüks Sitedeki Yangın Sonrası Folkart'tan Açıklama

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir lüks sitede meydana gelen yangının ardından yapı şirketi Folkart, yangında 4 bloktan oluşan sitenin tek bloğunda 40 daireyi etkilediğini belirtti. Şirket, "Öncelikle çok üzgün olduğumuzu vurgulamak isteriz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Tüm ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşadığımız olayda yangına neyin sebep olduğu resmi kurumlar tarafından araştırılmaktadır ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Biz bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durarak, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir lüks sitede meydana gelen yangının ardından yapı şirketi Folkart, yangında 4 bloktan oluşan sitenin tek bloğunda 40 daireyi etkilediğini belirtti. Şirket, "Öncelikle çok üzgün olduğumuzu vurgulamak isteriz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Tüm ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşadığımız olayda yangına neyin sebep olduğu resmi kurumlar tarafından araştırılmaktadır ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Biz bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durarak, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz" açıklaması yapıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bulunan bir lüks sitede dün gece başlayan yangın sabaha karşı söndürüldü. Folkart inşaat şirketinden bugün yangınla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

"Dün akşam Folkart Narlıdere'de saat 21: 30 sıralarında, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın başlamış, kamu kuruluşlarımızın çalışmaları ile gece yarısı kontrol altına alınmıştır. Yangın 4 bloktan oluşan sitemizin tek bloğunda 40 daireyi etkilemiştir. Öncelikle çok üzgün olduğumuzu vurgulamak isteriz. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Tüm ev sahiplerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşadığımız olayda yangına neyin sebep olduğu resmi kurumlar tarafından araştırılmaktadır ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Biz bu süreçte Folkart Narlıdere sakinlerimizin yanında durarak, dayanışma kültürümüzü sürdüreceğiz. Yangının söndürülme sürecinde, site sakinlerimizin ve bizim yanımızda olan, tüm kişi, kurum ve kuruluşlara şükranlarımızı sunarız."