İzmir Narlıdere'de Park Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı
İzmir'in Narlıdere ilçesinde park halindeki bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay sonrası şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde park halindeki otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi'nde plakası henüz öğrenilemeyen park halindeki otomobile ateş açıldı.
Araçtaki Öztekin D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Öztekin D'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Polis, olayın ardından bir otomobille uzaklaşan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel