İzmir Müftüsü Sinan Kazancı göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Müftülüğüne atanan Sinan Kazancı göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İzmir Müftülüğüne atanan Sinan Kazancı göreve başladı.

Müftülükten yapılan açıklamada, son olarak Afyonkarahisar'da görev yapan Kazancı, 1972 yılında Amasya'da doğdu.

Evli ve 2 çocuğu bulunan Kazancı, daha önce Erzincan, Afyonkarahisar, Kastamonu ve Ankara'da çeşitli ilçelerde müftülük yapmıştı.