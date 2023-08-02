İzmir metrosunda grevin tamamlandığı ilk gün, iki vatandaş arasında yaşanan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir metrosunda yumruk yumruğa kavga kamerada

İZMİR - İzmir metrosunda grevin tamamlandığı ilk gün, iki vatandaş arasında yaşanan tartışma, yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay bugün sabah saatlerinde Fahrettin Altay - Bornova seferi yapan İzmir metrosunda gerçekleşti. İki vatandaş arasında yaşanan tartışma büyüyerek bir anda kavgaya dönüştü. İki kişinin yumruk yumruğa kavga ettiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kavga anında tarafları kimsenin ayırmaya kalkışmaması da dikkat çekti.