İzmir Merkezli Terör Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 13 şüpheli ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polisin, firari 2 şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.

Operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, MLKP ile bağlantılı Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) yapılanmaları bünyesinde İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 12 Eylül'de İzmir, İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 18 zanlı yakalanmıştı.

Şüphelilerin evlerinde ve ESP İzmir il binasında yapılan aramalarda yasaklama kararı bulunan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, harddisk ve laptop ele geçirilmişti.