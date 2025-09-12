İzmir Merkezli Terör Operasyonunda 17 Gözaltı

İzmir merkezli 4 ilde terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MLKP ile bağlantılı Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) yapılanmaları bünyesinde İzmir'de eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerince İzmir, İstanbul, Gümüşhane ve Adıyaman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalandı.

Firari 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin ikametlerinde ve ESP İzmir il binasında yapılan aramalarda yasaklama kararı bulunan çok sayıda kitap ve dergi ile cep telefonu, hard disk ve laptop ele geçirildi.