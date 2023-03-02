İzmir merkezli tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheliler serbest bırakıldı Güncel Haberler İzmir, Aydın ve Kütahya'da tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli salıverildi. İzmir, Aydın ve Kütahya'da tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 9 şüpheli salıverildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından, 5'i ise sevk edildikleri adli makanca serbest bırakıldı. Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 28 Şubat'ta gazete ve sosyal medyaya ilanlar vererek başvuranlara yüksek faizle borç verip senet imzalattıkları, icraya verdikleri kişilerin maaşlarına da kesinti yaptırdıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel 28 Şubat Kütahya Aydın İzmir Güncel Haberler

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