Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

İzmir merkezli tefecilik operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli Aydın ve Kütahya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

İzmir merkezli Aydın ve Kütahya'da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gazete ve sosyal medyaya "emekliye kredi çıkartılır" ilanları vererek acil nakit para arayışı içerisindeki çoğunluğu emekli vatandaşlara yüksek faizle borç verip senet imzalattıkları, icraya verdikleri kişilerin maaşlarına da kesinti yaptırdıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, teknik ve fiziki takibin ardından İzmir'in Bornova, Buca, Konak,Karabağlar ilçeleri ile Kütahya ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, içinde borçluların isimlerinin bulunduğu çok sayıda ajanda, not defteri ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 50 kişiyi yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Mali Suçlarla Mücadele Kütahya Aydın İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title