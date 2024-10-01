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İzmir Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 40 Gözaltı

İzmir Merkezli Suç Örgütüne Operasyon: 40 Gözaltı
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Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir'de düzenlenen operasyonda, 8 ilde 40 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu ticareti suçlarına yöneliktir.

İZMİR merkezli 8 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 40 şüpheli, gözaltına alındı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak', 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir merkezli aralarında İstanbul, Bursa, Manisa, Konya, Van, Giresun ve Ağrı'nda bulunduğu 8 ilde 44 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheli gözaltına alınırken, 20 şüphelinin daha önceden tutuklandığı belirtildi. Gözaltına alınan 40 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Aramalarda el konulan materyallerin de incelendiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Uyuşturucu Ticareti Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Çeşme İzmir

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