İzmir merkezli suç örgütlerine yönelik operasyonda 4 şüpheli tutuklandı

İzmir merkezli iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurarak "tehdit", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", ""kasten yaralama" gibi suçlar işlediği öne şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Karabağlar ilçesindeki bir atölyede kaçak silah imal eden bir başka suç örgütü daha belirlendi.

Bu atölyenin de olduğu İzmir, Erzincan ve Erzurum'da belirlenen ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Yapılan aramalarda 13 tabanca, 3 tüfek, bazı parçaları eksik 12 tabanca, 29 kartuş, 156 fişek, silah parçaları, balistik yelek, 2 kasatura, 1026 uyuşturucu hap, silah yapımında kullanılan malzemeler, el yazması ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kitap, çok sayıda tapu, senet, satış sözleşmesi ele geçirildi.

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.